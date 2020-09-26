Супругу лидера крымских татар и нардепа от "Европейской солидарности" Мустафы Джемилева, Сафинар, срочно госпитализировали в турецкую клинику в Анкаре из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом в субботу, 26 сентября, написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook.

"Внезапное и резкое ухудшение здоровья Сафинар Джемилевой, ветерана крымскотатарского национального движения, главы Лиги крымскотатарских женщин, жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева требовало ее срочной эвакуации в одну из специализированных клиник Турции. Меджлис крымскотатарского народа выражает благодарность президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за принятие турецкой стороной всех необходимых мер по оказанию неотложной помощи Сафинар Джемилевой", - говорится в сообщении политика.

По его словам, на данный момент Сафинар Джемилева госпитализирована в специализированную клинику в Анкаре, врачи констатируют удовлетворительное состояние ее здоровья.

При этом причину госпитализации жены лидера крымскотатарского народа Чубаров не сообщил.

Напомним, 12 июня стало известно о том, что супруга президента Украины Владимира Зеленского заболела Covid-19. Она проходила антибактериальную терапию в столичной клинике.

А в конце августа коронавирусная болезнь сразила лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Вчера она впервые появилась на публике после выздоровления.