Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В совещании приняли участие, в частности, руководитель ОП Андрей Ермак, первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, нардеп и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко а также представители СММ ОБСЕ.

На заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран нормандской четверки в декабре прошлого года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей.

Отмечается, что представитель СММ ОБСЕ Эдрина Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует значительно меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать "режим тишины".

"С 27 июля по 16 сентября, было зафиксировано 1 052 случая нарушений. Для сравнения, за пять недель до этого мы фиксировали 18 027 нарушений", - говорил она.

"Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего - за правильный подход к армии, к каждому офицеру, к каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен", - сказал президент Украины.

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