Незарегистрированная партия "Другая Россия" объявила о самороспуске. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на страницу организации в "ВКонтакте".

Вместо нее будет создана партия "Другая Россия Э. В. Лимонова". Руководящими органами станут политсовет и координаторы.

"Мы остаемся верными идеалам Эдуарда Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия "Другая Россия" считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России", - говорится в сообщении.

Напомним, российский писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет. Среди известных произведений господина Лимонова - "Это я - Эдичка", "Дневник неудачника", харьковская трилогия "Подросток Савенко", "Молодой негодяй", "У нас была великая эпоха".

Ранее сообщалось, что Эдуард Лимонов умер от продолжительной онкологической болезни.

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