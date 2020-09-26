Украинские пограничники задержали преступника с удостоверением дипломата, который пытался через украинский пункт пропуска провезти в Венгрию 183 500 пачек сигарет без акцизных марок.

Об инциденте, который произошел в ночь на субботу на КПВВ "Тиса", 26 сентября, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

"Во время проверки документов водителя, гражданина Украины, пограничники установили полную подделку дипломатической карточки и приложения к ней, которые он предоставил. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что и номера автомобиля "Mercedes" с дипломатическими знаками также поддельные", - говорится в сообщении.

Пограничники осмотрели микроавтобус, на котором ехал "псевдодипломат", и обнаружили там 183,5 тысячи пачек сиграет "Compliment" и "Lifa" без марки акцизного сбора Украины. Правоохранители открыли дело по ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Также в действиях водителя стражи порядка увидели признаки преступления, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

"Не исключается возможная причастность отдельных сотрудников таможенного поста к содействию перемещению через государственную границу Украины табачных изделий. Сейчас продолжаются процессуальные меры, осуществляется выгрузка сигарет и устанавливаются их точное количество и оценочная стоимость", - добавили в ведомстве.

Видео: YouTube/ ГПСУ

Напомним, недавно сотрудники пограничного отряда в Черкасской области задержали пилота и изъяли у него сверхлегкий самолет типа "Zenith" без бортового номера. Ранее этот самолет нарушал границу с Румынией для нелегального перевоза сигарет.

Ранее мы писали, что на Закарпатье пограничник помогал перебрасывать контрабандные сигареты катапультой через границу.