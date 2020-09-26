В воскресенье, 27 сентября, на всей территории Украины ожидаются дожди. И только в Луганской области возможна солнечная погода.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Так, в западных областях весь день будет дождливым. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра. Днем ожидается снижение температуры до +16 градусов, ночью будет около +12... +14 градусов.

В центральных, восточных и южных областях - дожди. Столбики термометров покажут до +25 градусов днем и до +18 градусов ночью.

На севере Украины также дождливая погода. Воздух прогреется до +20 градусов.

В столице завтра днем дожди. Температура воздуха ожидается до +21 градуса. Ночью максимум +16.

Ранее "Страна" рассказывала, что в середине сентября Грецию накрыл мощный шторм "Янос".

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