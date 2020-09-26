Подмосковье вновь попало в криминальные хроники. Так, сегодня правоохранители задержали 36-летнего жителя Красногорска, который стрелял из окна многоэтажки по прохожим. Слава Богу никто не пострадал.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ, передает РИА Новости.

Так, в дежурную часть поступила информация о том, что неизвестный стреляет из автоматического оружия из окна одного из многоэтажных домов.

"В результате отработки поступившей информации полицейские установили и задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительной информации, он производил выстрелы из автоматического оружия (АК) холостыми патронами", - уточнили в поиции.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в прошлом году в подмосковных Котельниках пьяный вооруженный мужчина со стрельбой захватил парикмахерскую.

Ранее мы писали, что в Херсоне мужчина из пневматического оружия стрелял по трубе из окна. В результате происшествия был ранен 17-летний парень.