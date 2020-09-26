Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба обнародовал официальный список погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте университета.

Так, в результате авиакатастрофы в Чугуеве погибли:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,





капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,





капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,





старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,





старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,





прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,





прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,





младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р., солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,





солдат Бублий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,





солдат военной службы по контракту Ольховой Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,





солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,





солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,





солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,





солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,





сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,





солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,





солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,





старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,





солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,





солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,





солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,





солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,





солдат Хомьячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,





старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,





солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Стоит отметить, что в списке отсутствует курсант Виталий Вильховой, который был госпитализирован с места крушения и умер в больнице.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами. В результате падения возник пожар. Погибли 26 человек, еще один госпитализирован.

Ранее мы писали, что один из пилотов разбившегося в Чугуеве самолета Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии и говорил, что Ан-26 был неисправен.