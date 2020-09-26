Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество установить причины начала пандемии коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом глава британского правительства заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в субботу, 26 сентября.

"Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины - почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность - это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась", - заявил Джонсон.

В то же время британский премьер воздержался от возложения ответственности за начало пандемии на кого-либо.

"Я вовсе не хочу обвинять какую-либо страну или правительство или набирать очки, я просто, как человек, перенесший Covid, считаю, что мы все имеем право знать, чтобы мы сообща могли предпринять все возможное, и не допустить повторения подобного", - добавил Джонсон.

Видео: YouTube/ 10 Downing Street

Напомним, недавно директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что число жертв коронавируса в мире может достигнуть 2 миллионов.

Ранее мы писали о том, что в Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения вируса SARS-CoV-2.