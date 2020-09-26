Достаточный уровень витамина D снижает риск заражения и смерти от коронавируса. К такому выводу пришли сотрудники Медицинской школы Бостонского университета, как информирует журнал PLOS ONE.

Такой вывод ученые сделали, проведя анализ крови более 200 пациентов с коронавирусом. Среди них оказались люди с дефицитом упомянутого витамина. У людей же, которые заразились Covid-19, но не страдали дефицитом витамина D, риск развития серьезных осложнений или летального исхода был ниже более чем на 50%.

Ранее ученые выяснили, что у 20-50% людей, не контактировавших с коронавирусом, есть иммунитет против него.

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