Государственная комиссия по расследованию причин крушения Ан-26 в Чугуеве Харьковской области должна до 25 октября подготовить отчет о результатах своей работы и представить его Кабмину.

Об этом в субботу, 26 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства.

"Комиссии, созданной согласно сегодняшнему распоряжению необходимо предоставить до 25 октября Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы", - сказал премьер.

Он так же поручил министру обороны Андрею Тарану обеспечить беспристрастность расследования и отстранить от исполнения обязанностей тех лиц, которые ответственны за организацию учебных полетов.

По словам замглавы Офиса президента Олега Татарова, эксперты будут работать на месте происшествия еще как минимум два дня. Они должны найти обломки самолета, которые "могут находиться на расстоянии 3-5 километров от эпицентра события".

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами. В результате падения возник пожар. Погибли 26 человек, еще один госпитализирован.

Ранее мы писали, что Госкомиссию по расследованию причин авиакатастрофы возглавил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.