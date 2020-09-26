На Центральном железнодорожном вокзале Киева, который планируют модернизировать, упал на рельсы забор пешеходного моста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Муниципальная стража Киева.

"Тот случай, когда стихийная торговля может привести к жертвам и катастрофам. Прямо возле Центрального вокзала столицы годами стоят баррикады из хлама. Здесь вы можете купить все - от контрабандных сигарет до ананасов. Хламом загромождено все. Хламом увешаны и ограждения вокзала. Сегодня эти ограждения упали на рельсы. К счастью, на этот раз никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Соответствующее фото выложил портал "Киев оперативный" в соцсети.

Ранее "Страна" информировала, что в Киеве с октября начнется модернизация Центрального вокзала.

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