Бортовые самописцы с самолета Ан-26, который в пятницу разбился в Чугуеве Харьковской области, найдены.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, передает Укринформ.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал губернатор.

Он также выразил надежду, что все найденные "черные ящики" в скором времени будут расшифрованы.

Сейчас на месте крушения самолета работает спецтехника, части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, при посадке разбился военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находилось 27 человек - курсанты и офицеры из Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Выжил один человек.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему рухнул Ан-26 под Харьковом и описала все имеющиеся версии.