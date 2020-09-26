При крушении самолета Ан-26 в Чугуеве погиб сын депутата областного совета Николаевской области Вадима Олабина, 20-летний Владимир Олабин.

Об этом в субботу, 26 сентября, информирует пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина - Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил и находился на борту воздушного судна. Николаевская областная партийная организация "Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает искренние соболезнования родным и близким всем погибших", - говорится в сообщении.

В ноябре Владимиру Олабину мог бы исполниться 21 год.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами. В результате падения возник пожар. Погибли 26 человек, еще один госпитализирован.

Ранее мы публиковали список людей, находившихся на борту самолета АН-26 в момент происшествия.