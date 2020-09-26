В Крыму пересохла река, фото: krymr.com

В Белогорском районе аннексированного Россией Крыма пересохла река Танасу - приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей.

Кроме того и высох пресноводный пруд поблизости. По информации местных жителей, к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.

Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.

Издание опубликовало фото места, где ранее был пресноводный пруд.

Высохшее русло реки Танасу

Высохшее русло реки Танасу

Высохший пруд возле села Кирпичное, Белогорский район

Высохший пруд возле села Кирпичное, Белогорский район

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", - рассказал житель села Кирпичное.

Ранее "Страна" сообщала, что в самой большой реке Крыма уровень загрязнения канализационными отходами превышает норму в 1000 раз.

Также мы писали, что в Крыму из кранов потекла черная вода.

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