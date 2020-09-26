В Белогорском районе аннексированного Россией Крыма пересохла река Танасу - приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей.

Кроме того и высох пресноводный пруд поблизости. По информации местных жителей, к середине сентября небольшое количество воды в реке Танасу еще было, но в третьей декаде сентября русло высохло.

Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для жителей окрестных населенных пунктов.

Издание опубликовало фото места, где ранее был пресноводный пруд.

Высохшее русло реки Танасу

Высохший пруд возле села Кирпичное, Белогорский район

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", - рассказал житель села Кирпичное.

Ранее "Страна" сообщала, что в самой большой реке Крыма уровень загрязнения канализационными отходами превышает норму в 1000 раз.

Также мы писали, что в Крыму из кранов потекла черная вода.