Белорусское издание tut.by может лишиться статуса СМИ. С иском о прекращении работы портала в качестве зарегистрированного медиа в суд обратилось Министерство информации Беларуси.

Об этом информирует Телеграм-канал издания.

"Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания tut. by. Это означает, что по решению суда tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ", - говорится в сообщении tut.by.

Так, первое заседание состоится уже 8 октября в Экономическом суд Минска.

"Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа" - добавили в издании.

По состоянию на пятницу, 25 сентября, Мининформ вынес четыре предупреждения. Ведомство высказывало претензии по поводу материалов, посвященных президентским выборам, деятельности Комитета государственного контроля, белорусской таможни и дела, заведенного на дочь одного из редакторов tut.by.

"Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме", - заявили журналисты.

Стоит отметить, что с 2000 по 2019 год издание работало без статуса СМИ.

Напомним, на фоне массовых акций протеста в Беларуси против президента Александра Лукашенко в республике начали фиксироваться факты задержания журналистов. В частности, в конце августа правоохранители удерживали журналистов Reuters, Associated Press, ТАСС.

Ранее мы писали, что журналисты белорусского телевидения объявляли забастовку в знак поддержки протестующих.