Очередной оппозиционный женский марш в Минске завершился сегодня 26 сентября. По данным правозащитников задержаны 49 человек, среди них журналисты.

Об этом информирует "Интерфакс".

Так, по данным правозащитного центра "Весна", на сегодняшней акции было задержано 49 человек. Среди них журналисты Мария Войтович из "Еврорадио", Мария Гриц из "Белсата", Екатерина Карпицкая из "Нашей нівы" и Александра Эльбаум - издание "tut.by".

В то же время представители МВД Беларуси подтвердили задержание "нескольких десятков человек в рамках административного процесса". При этом журналисты, по словам правоохранителей, не задержаны.

"После проверки документов, если все в порядке, их отпустят", - сказала представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Ранее мы показывали видео задержаний в Минске на оппозиционной акции протеста.

Напомним, 27 сентября, в уже восьмое воскресенье подряд, в Минске и других городах Беларуси состоятся оппозиционные акции протеста против президента республики Александра Лукашенко. Митинги пройдут под названием "Народная инаугурация настоящего президента".