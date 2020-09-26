Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки.

Об этом информирует пресс-служба президента.

Зеленский осмотрел "современные комфортные модули", в которых проживает личный состав.

Президент так же пообедал с военными. В солдатской столовой Зеленский попробовал борщ и рисовую кашу. Как сообщает пресс-служба, он остался доволен блюдами, которые подают военнослужащим.

Так же Владимир Зеленский вручил военным государственные награды.

В рамках рабочей поездки в Донецкую область Зеленский также проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Ранее Зеленский в Харьковской области назвал "одну версию" авиакатастрофы с курсантами.

Также мы писали, что Зеленский пообещал открыть новые КПП на границе с ЕС.