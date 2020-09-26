В Житомире в пятницу, 25 сентября, на городской свалке твердых бытовых отходов вспыхнул сильный пожар. Спасателям удалось локализовать возгорание.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

"25 сентября в 22:05 в Службу спасения "101" г. Житомира от руководителя коммунального предприятия поступило сообщение о возгорании на территории полигона твердых бытовых отходов, в областном центре. На месте происшествия было установлено, что горят отходы на площади 400 кв.м." - говорится в сообщении.

По словам спасателей, трудности в ликвидации пожара возникли в первую очередь из-за сухой погоды и сильного порывистого ветра. Также тушение осложняется невозможностью подъезда спецтехники и доступа личного состава к очагам возгорания.

"Специалисты ГСЧС постоянно заливают тления, однако процессы горения происходят внутри свалки на глубине 4 метров, что делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения. Поэтому был привлечен бульдозер предприятия для разгребания тлеющего мусора. Для бесперебойной подачи воды пожарный автомобиль установлен на водоем", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что уже в 02:45 пожар удалось локализовать и предотвратить распространение огня. Однако пожар все еще продолжается.

"По состоянию на 07:00 26 сентября остается горения на площади около 150 кв.м. К ликвидации пожара привлечено 4 единицы техники и 17 человек, из них: 15 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС, 2 человека и бульдозер от коммунального предприятия", - резюмировала пресс-служба ГСЧС.

Напомним, вчера масштабный пожар возник на территории Центрального рынка в Харькове.

Ранее мы писали о том, в городе Малин Житомирской области произошел пожар в костеле. Сперва его пытался потушить работник при помощи огнетушителя, но без помощи спасателей сделать это не получилось.