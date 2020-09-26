Экипажам новой российской орбитальной станции могут разрешить брать с собой оружие в космос. Об этом рассказал российский космонавт Олег Артемьев телеканалу "Роскосмос ТВ".

Он отметил, что раньше оружие входило в носимый аварийный запас (НАЗ), однако его убрали из-за запрета оружия в космосе.

"И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется", - сказал Артемьев.

"Роскосмос" ранее готовил планы по включению в НАЗ пистолетов из-за риска появления диких животных в местах "непредусмотренной" высадки космонавтов.

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