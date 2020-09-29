Авиакомпания "Windrose", которая вскоре может возобновить полеты из Киева в Загреб, получила от Госавиаслужбы Украины право на полеты по маршруту Киев - Ужгород на неограниченный срок.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Александр Бильчук, как передает Аvianews.

Стоит отметить, что в настоящее время авиакомпания "Windrose" обслуживает семь внутренних линий, которые связывают Киев с Харьковом, Запорожьем, Днепром, Николаевом, Одессой, Ивано-Франковском и Львовом. Цены на билеты начинаются от 830 грн в одну сторону.

Напомним, в четверг, 24 сентября, президент Словакии Зузана Чапутова и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение, которое даст возможность использовать словацкое воздушное пространство.

Благодаря этому соглашению аэропорт "Ужгород" сможет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы.