Самолет Ан-26, на котором разбились курсанты, возможно находился в неисправном состоянии.

Об этом сообщила мать одного из разбившихся пилотов телеканалам на месте катастрофы.

Отмечается, что один из пилотов самолета ВСУ Ан-26, разбившегося возле Чугуева, Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии и говорил, что самолет был неисправен.

"Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии", – отметила женщина.

По ее словам, сын 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба и всегда хотел быть лучшим.

"Он хотел служить в Украине, быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса", - сказала мать.

Напомним, в результате крушения Ан-26 в Чугуеве Харьковской области выжил только один человек.

Также мы писали, что перед крушением командир самолета был спокоен и собирался посадить Ан-26 с одним работающим двигателем.