Обломки самолета АН-26, который вчера потерпел крушение в Чугуеве, транспортируют в воинскую часть Харькова.

Об этом в субботу, 26 сентября, информирует телеканал "Украина 24" в своем Телеграм-канале.

Так, опубликованы фотографии обломков военно-транспортного самолета Ан-26, которые подготовлены к транспортировке на военных грузовых машинах. Их планируется доставить в одну из воинских частей Харькова.

Напомним, самолет разбился в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты и офицеры, а сам самолет выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Выжить удалось только одному из 27 пребывавших на борту военных.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.