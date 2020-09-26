Следственная группа назначила более 50 экспертиз по делу о крушения Ан-26 в Харьковской области.

Об этом заявил вице-премьер Олег Уруский, как передает телеканал "Украина 24".

По его словам, сейчас завершаются необходимые юридические процедуры с телами погибших.

"В первую очередь нужно достать бортовые самописцы, затем обломки самолета будут доставлены на спецплощадку, где специалисты и эксперты будут собирать его и пытаться привести его в вид "до катастрофы", - заявил Олег Уруский.

Вице-премьер добавил, что родственники погибших получат всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что состояние одного выжившего в результате крушения оценивается врачами как стабильное.

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