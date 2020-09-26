Крушение Ан-26. Следствие уже назначило более 50 экспертиз
Следственная группа назначила более 50 экспертиз по делу о крушения Ан-26 в Харьковской области.
Об этом заявил вице-премьер Олег Уруский, как передает телеканал "Украина 24".
По его словам, сейчас завершаются необходимые юридические процедуры с телами погибших.
"В первую очередь нужно достать бортовые самописцы, затем обломки самолета будут доставлены на спецплощадку, где специалисты и эксперты будут собирать его и пытаться привести его в вид "до катастрофы", - заявил Олег Уруский.
Вице-премьер добавил, что родственники погибших получат всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее сообщалось, что состояние одного выжившего в результате крушения оценивается врачами как стабильное.
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