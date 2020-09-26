В сети опубликовали фотографии с места трагической авиакатастрофы самолета Ан-26, снятые с высоты птичьего полета.

Снимки разместил телеканал "Украина 24" в своем Телеграме.

Как сообщается, в данный момент продолжается инспекция последствий катастрофы и расследование ее причин.

Напомним, самолет разбился в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - один из них скончался, а второго в ближайшее время выпишут из больницы.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.

Как сообщалось, в Украине приостановили полеты самолетов, аналогичных разбившемуся Ан-26.