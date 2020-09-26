Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом АО "Киевэнерго", принадлежащее Ринату Ахметову и начал ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance.

Отметим, что 2 августа суд включил в реестр требований кредиторов в т.ч. требования "Киевгаза" (286,7 млн грн), "Нафтогаза" (162,4 млн грн), "Укртрансгаза" (674,8 млн грн), "Киевводоканала" (73 млн грн), ООО "Техпремпоставка" (1,1 млрд грн) и др.

Инициатором процедуры банкротства АО "Киевэнерго" является " Научно-производственная компания" Горные машины". Уточняется, что в госреестре конечным бенефициаром является Виктория Дзюба, а у компании могут быть "партнерские" связи с "Горные машины"/Corum Group" Ахметова.

Ранее "Страна" сообщала, что "Киевэнерго" задолжало "Нафтогазу" почти пять миллиардов гривен

Мэр Кличко заявил, что собирается оспаривать в суде долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".