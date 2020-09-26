В ближайшие дни на территории Украины ожидаются значительные дожди, в результате чего в водоемах может подняться уровень воды.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Напомним, ранее спасатели объявили оранжевую угрозу на Западной Украине. На этих выходных 26 и 27 сентября в западной части Украины пройдут сильные дожди и ожидается повышение уровня воды.

Как сообщалось, в последнюю субботу сентября Украина попрощается с летним теплом.