В субботу, 26 сентября, в Минске начали задерживать участников несанкционированной акции в районе Комаровского рынка.

Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает "Интерфакс-Запад".

"Есть задержанные за участие в несанкционированной акции. Милиция неоднократно предупреждала участников акции о том, что мероприятие не санкционировано", - сказала она.

В то же время представительница правоохранителей призвала граждан не поддаваться на призывы к участию в подобных акциях.

Уточним, что сегодня в Минске проходит Марш женщин, который стартовал в 14:00. Они пришли на Комаровский рынок, скандируя "Это наш город", "Мы гуляем" и "Света - наш президент".

В центре Минска начались задержания. Видео: YouTube/tut/by

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.

Ранее мы писали, о том, что Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси.