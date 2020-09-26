В субботу, 26 сентября, губернатору Харьковской области Алексею Кучеру удалось поговорить с Вячеславом Золочевским – единственным курсантом, который выжил при падении военно-пассажирского самолета Ан-26.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Состояние его удовлетворительное и через неделю его уже выпишут из госпиталя. Вячеслав говорит, что он как будто находился в какой-то компьютерной игре. Мы не нагружали его вопросами. Но некоторые моменты он смог описать. Вячеслав во время крушения на некоторое время потерял сознание. Пришел в себя когда самолет уже горел на земле, он увидел как горит его товарищ", - сказал он.

Кроме того, Кучер рассказал об успешно изъятых бортовых самописцах.

"Как мне известно их еще не изучали. Но я точно знаю, что приблизительно за 45 секунд до падения управляющий полетом общался с летчиком. Они обсуждали вопрос посадки", - рассказал он.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - один из них скончался, а второго в ближайшее время выпишут из больницы.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.

Позже мы писали, что харковчане начали нести цветы к университету имени Ивана Кожедуба, курсанты которого погибли в авиакатастрофе.