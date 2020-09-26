Крушение Ан-26. Лукашенко выразил соболезнования "братскому народу Украины"
Президент Беларуси обратился к украинцам, выразив соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - сказал он.
Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - один из них скончался, а второго в ближайшее время выпишут из больницы.
"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.
Позже мы писали, что харковчане начали нести цветы к университету имени Ивана Кожедуба, курсанты которого погибли в авиакатастрофе.