Президент Беларуси обратился к украинцам, выразив соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - сказал он.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - один из них скончался, а второго в ближайшее время выпишут из больницы.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.

Позже мы писали, что харковчане начали нести цветы к университету имени Ивана Кожедуба, курсанты которого погибли в авиакатастрофе.