В субботу, 26 сентября, жители Харькова начали массово возлагать цветы у входа в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, курсанты которого разбились вчера вечером во время учебного вылета.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Среди этих ребят есть сыновья тех, с кем вместе я воевал. К большому сожалению теперь есть семья в которой два героя. Для меня как для рядового гражданин, это большое горе. К большому сожалению мы платим большую цену за ненадлежащее отношение к Украинскому войску", - сказал харьковчанин Александр.

В то же время заместитель начальника Харьковского авиационного университета с морально-психологического обеспечения Вячеслав Лукьяненко рассказал, что погибшие учились на втором и четвертом курсах.

А для психологической гигиены, по его словам, были предприняты меры по ограждению всех курсантов от какого либо общения с прессой из-за сильного эмоционального потрясения.

К университету Кожедуба харьковчане несут цветы. Фото: Страна

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.