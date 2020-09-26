В результате трагической катастрофы военного самолета Ан-26 возле Чугуева в Харьковской области из 27 человек удалось выжить только одному - курсанту Вячеславу Золочевскому.

"Страна" собрала все, что известно про единственного выжившего в страшной авиакатастрофе на данный момент.

Изначально после крушения сообщалось о двух выживших - студентах Национального университета имени Кожедуба в Харькове. Правда, утром 26 сентября, один из них скончался в реанимации. Это был Виталий Вильховой.

Второй - Вячеслав - сейчас находится в больнице.

По словам матери Славы Ирины Золочевской, парню чудом удалось выжить, благодаря тому, что он выпрыгнул из летящего самолета без парашюта.

"Он живой. Все же он спрыгнул и смог выжить. Вчера он позвонил мне в 16:00 и сказал: "Мама, у меня полеты будут с 18:00 до 21:00". Он был очень довольный, он ждал этих полетов. Я увидела информацию, что произошла катастрофа и прочитала, что это проходили летные учения, тем более курсантов из Кожедуба, я не знала, что мне делать. Я боялась, что моего сына тоже нет", - рассказала женщина.

Сейчас единственный выживший из всех, кто находился на борту Ан-26, лежит в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове. Врачи сообщают, что состояние парня расценивается как стабильное. Его сюда доставили с травмами средней степени.

"Его состояние расценивается как средней степени тяжести, эмоционально перегруженный. Угрозы жизни нет, лекарств хватает, состояние стабильное. В какой-либо помощи в лечении он не нуждается. Ожогов нет", - рассказал журналистам начальник военно-медицинского центра Эдуард Хоршун.

По словам медика, сначала Вячеслав лежал в реанимационном отделении. Утром, с улучшением, также в средней степени тяжести его перевели в соматическое (обычное) отделения. Врачи уверены, что его раны заживут.

Также в медучреждении добавили, что курсант имеет множественные ушибы и сотрясение мозга. По словам врачей, пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.

"Я думаю, что в следующее воскресенье станет вопрос о выписке со следующим отпуском по состоянию здоровья", – добавил Хорошун.

Позже Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал фотографию из палаты, в которой лежит Вячеслав.

"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, побратимы. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", - написал Зеленский.

Поговорить с Вячеславом Золочевским удалось и губернатору Харьковской области Алексею Кучеру. Курсант рассказал, что чувствовал, будто находится в компьютерной игре.

"Состояние его удовлетворительное и через неделю его уже выпишут из госпиталя. Вячеслав говорит, что он как будто находился в какой-то компьютерной игре. Мы не нагружали его вопросами. Но некоторые моменты он смог описать. Вячеслав во время крушения на некоторое время потерял сознание. Пришел в себя когда самолет уже горел на земле, он увидел как горит его товарищ", - сказал он.

В тоже время есть и другие свидетельства.

Так, по словам человека, который называет себя очевидцем трагедии, он ехал на автомобиле как раз сразу после крушения. И увидел, что бежит горящий человек. Вместе с водителем-дальнобойщиком они вместе с огнетушителем подбежали к нему и потушили огонь. Но ожоги были очень сильные (судя по всему речь идет о Виталии Вильховом, который затем умер в больнице). Также они обнаружили еще одного выжившего парня - он был в сознании и у него не было ожогов. В данном случае речь идет, очевидно, о Золочевском.

Правда, не совсем понятна достоверность этого рассказа.

Напомним, на борту разбившегося самолета находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. В итоге погибли 26 человек.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему рухнул Ан-26 под Харьковом и описала все имеющиеся версии.