Семьям погибших в результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области будет выплачена денежная помощь.

Такое решение принял министр обороны Украины Андрей Таран, сообщил заместитель министра обороны Игорь Старобинский на внеочередном заседании Кабинета министров Украины в субботу.

"Министром обороны в связи с гибелью военнослужащих принято решение о выплате единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576,5 грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - заявил Старобинский.

Напомним, крушение самолета произошло в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать. Позже один из них скончался, а состояние второго врачи оценивают, как стабильное.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.