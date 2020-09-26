Возглавивший правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы Ан-26 в Харьковской области заявил, что процесс идентификации жертв трагедии может занять от двух до трех недель.

Об этом он рассказал во время внеочередного заседания правительства, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось. Необходима будет экспертиза ДНК, для чего потребуется дополнительное время. По словам специалистов, это займет от 2-х до 3-х недель времени", - сказал он.

Уруский также уточнил, что лишь после прохождения всех процедур можно будет говорить о захоронении бойцов. Всего было назначено около 50 экспертиз.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.

Сегодня в 12:30 началось внеочерденое заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, посвященное трагедии в Харьковской области.