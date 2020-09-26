Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал последние секунды полета борта Ан-26, который рухнул в районе населенного пункта Чугуево в Харьковской области.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также Геращенко уточнил, что это видео должно помочь следователям понять, что произошло с бортом после того, как командир сообщил об отказе левого двигателя.

Курсанты, которые находились на борту самолета. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - один из них скончался, а второго в ближайшее время выпишут из больницы.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.