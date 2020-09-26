Согласно договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов Европейского Совета Шарля Мишеля и Украины Владимира Зеленского, саммит Украина-ЕС запланирован на 6 октября и состоится в Брюсселе.

Об этом Мишель написал в своем Твиттер-аккаунте.

"В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС", - написал он.

Отметим, что ранее саммит планировали провести 1 октября.

Напомним, предыдущий саммит ЕС-Украина состоялся 8 июля 2019 года в Киеве. ЕС на саммите представляли тогдашние президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Украину - президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что из-за заражения главы Евросовета Covid-19 перенесли саммит ЕС по Беларуси.