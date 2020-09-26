В субботу, 26 сентября, на месте крушения самолета Ан-26 в Харьковской области удалось найти тела еще двух погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - говорится в сообщении.

В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, который возглавил Госкомиссию по расследованию обстоятельств крушения самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области, рассказал о том, что ни одно тело погибшего в авиакатастрофе еще не удалось идентифицировать.

"Для этого потребуется время", - сказал он.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - один из них скончался, а второго в ближайшее время выпишут из больницы.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.