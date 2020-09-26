Курсанту Вячеславу Злочевскому, который находился на борту рухнувшего вчера военного самолета Ан-26, удалось выжить, так как он успел вовремя выпрыгнуть.

Об этом рассказала мать Вячеслава Ирина Злочевская, говорится в сюжете "Общественное Харьков", опубликованном в Телеграме.

"Он живой. Все же он спрыгнул и смог выжить. Вчера он позвонил мне в 16:00 и сказал: "Мама, у меня полеты будут с 18:00 до 21:00". Он был очень довольный, он ждал этих полетов.

Я увидела информацию, что произошла катастрофа и прочитала, что это проходили летные учения, тем более курсантов из Кожедуба, я не знала, что мне делать. Я боялась, что моего сына тоже нет", - рассказала женщина.

Сейчас выживший курсант Вячеслав Злочевский находится в госпитале в Харькове. По словам врачей, его состояние стабильное.

"Его состояние расценивается как средней степени тяжести, эмоционально перегруженный. Угрозы жизни нет, лекарств хватает, состояние стабильное. В какой-либо помощи в лечении он не нуждается. Ожогов нет", - рассказал журналистам начальник военно-медицинского центра Эдуард Хоршун.

Также стало известно, что харьковский военный госпиталь посетили президент Украины Владимир Зеленский и губернатор Харьковской области Алексей Кучер, чтобы проведать Вячеслава. Сейчас они уже госпиталь покинули.

Отметим, что ранее медики сообщили, что выжившего курсанта выпишут из больницы уже в ближайшие дни.

Сообщается, что за жизнь второго госпитализированного курсанта боролись в больнице скорой помощи, однако в 11:00 стало известно, что парень умер.

Напомним, на борту разбившегося самолета находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. В итоге погибли 26 человек.