В субботу, 26 сентября, стало известно о смерти главы военно-гражданской администрации города Марьинка и села Победа Александра Тесли.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации в Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине руководителя военно-гражданской администрации г. Марьинка и с.Победа Александра Тесли, который умер 25 сентября на 48 году жизни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Александр Тесля был способным руководителем и умелым организатором, который был не равнодушным к проблемам города.

Уточним, что Тесля занимал должность руководителя ВГА с 2016 года.

Напомним, в больнице скончался второй украинский военный, который вместе с сослуживцем в воскресенье, 6 сентября, получили ранения на Донбассе