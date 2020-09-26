Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и киевскому митрополиту Онуфрию в связи с гибелью людей в авиакатастрофе возле Чугуева в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба РПЦ в субботу, 26 сентября.

"Болью в моем сердце отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии.

Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Глубоко сопереживая родным и близким погибших, молюсь об утешении скорбящих и скорейшем исцелении раненых", - говорится в соболезнованиях, адресованных Зеленскому.

Также со словами скорби Кирилл обратился и к предстоятелю Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию.

"С глубокой скорбью узнал о произошедшей в Харьковской области авиакатастрофе. Прошу Вас передать мои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем, кого коснулось это несчастье.

Милостивый и человеколюбивый Господь да упокоит души новопреставленных рабов Своих идеже присещает свет лица Его, подаст им оставление прегрешений и вечное блаженное упокоение", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет на борту с курсантами, которые выполняли учебный полет, разбился в пятницу вечером, 25 сентября. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил в субботу траур по погибшим в авиакатастрофе.