В субботу, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, который вчера разбился в Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Олег Татаров, передает "Украина 24".

"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель генштаба поручение уже начали выполнять", - сказал он.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.

В ГБР позже выступили с заявлением, что рассматривают четыре версии трагедии. А вот сам президент Украины Владимир Зеленский, после прибытия на место крушения, заявил, что "главной версией" является гибель наших ребят.