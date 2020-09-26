Курсанта-третьекурсника Харьковского национального университета воздушных сил, который выжил при катастрофе Ан-26 в районе Чугуева, выпишут из больницы в ближайшее время.

Об этом заявил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун, передает "Украина 24".

"Он был сначала расположен в реанимационном отделении. Сейчас на утро, с улучшением, также в средней степени тяжести переведен в соматическое отделение. Раны заживут. Я думаю, что в следующее воскресенье будет становиться вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - сказал он.

В то же время мать уцелевшего курсанта говорит, что он выпрыгивал с самолета на ходу. Его парашют не успел раскрыться, поскольку высота была низкой.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.

В ГБР позже выступили с заявлением, что рассматривают четыре версии трагедии. А вот сам президент Украины Владимир Зеленский, после прибытия на место крушения, заявил, что "главной версией" является гибель наших ребят.