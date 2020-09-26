В субботу, 26 сентября, назначено внеочередное заседание Кабинета министров Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Трансляция заседания будет вестись в YouTube-канале Кабмина.

Так, внеочередное заседание украинского правительства назначено на 12:30.

Отметим, что тема встречи министров не называется, но, по всей видимости, она будет посвящена трагедии Ан-26 около Чугуева.

Напомним, авиакатастрофа случилась вечером в пятницу, 25 сентября. На борту военного самолета, который выполнял учебный полет, находились курсанты. После крушения начался сильный пожар. В результате выжили только двое - их удалось госпитализироваться в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что один из них скончался в больнице.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине субботу объявили траур по погибшим в авиакатастрофе.