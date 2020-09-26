Суббота, 26 сентября, объявлена днем траура в Украине по погибшим во время крушения военного самолета Ан-26 около Чугуева в Харьковской области.

Соответствующий указ № 410/2020 подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы страны.

"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем траура", – говорится в документе.

В день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле - и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура", – заявил Зеленский.

Также глава Украины заявил о необходимости оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.