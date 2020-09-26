В субботу, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский приехал на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26 неподалеку от Чугуева.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, Зеленский провел 30-минутное совещание, после чего уехал с места трагедии. Пресс-конференции было. Зеленский лишь бегло ответил на вопросы журналистов о том, что версий трагедии может быть предостаточно.

"Сейчас главная версия, что у нас трагедия, погибли наши ребята", - сказал он.

В то же время Зеленский рассказал о том, что семьям пострадавших будет выделена государственная помощь.

"У меня в 12 с Премьер-министром будет разговор касательно помощи семьям пострадавших", - рассказал он.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.

В ГБР позже выступили с заявлением, что рассматривают четыре версии трагедии.