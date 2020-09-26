За минувшие сутки в зоне проведения ООС на Донбассе противник дважды нарушил режим прекращения огня. Украинские позиции были обстреляны около Авдеевки.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вблизи Авдеевки противник открыл огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По информации штаба, в результат вражеского обстрела потерь среди личного состава украинских военных нет.

"С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения ООС, выстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что на Донбассе в результате обстрела был ранен один боец ВСУ.

Отметим, что ранее в сети опубликовали приказ министерства обороны Украины, по которому украинских бойцов будут штрафовать за обстрел противника и давать премии за соблюдение режима тишины. О том, в чем его смысл, подробно разбиралась "Страна".