ГБР назвало четыре возможные версии крушения Ан-26 под Харьковом
В субботу, 26 сентября, следователи из Государственного бюро расследований заявили, что рассматривается четыре версии авиакатастрофы в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, проверяются такие версии следствия:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Также силовики уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства катастрофы.
Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.
"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.
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