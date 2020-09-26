Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, который рухнул в Харьковской области, мог зацепиться крылом за землю.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает пресс-служба ведомства.

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот – инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сказал он.

В то же время Таран рассказал, что говорить о точной причине крушения борта можно будет лишь после того, как проанализируют данные с бортового самописца.

Напомним, самолет рухнул в пятницу вечером, 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

"Страна" также рассказывала о том, кто, согласно предварительной информации, находился на борту рухнувшего Ан-26 в Харьковской области.