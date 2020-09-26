На этих выходных 26 и 27 сентября в западной части Украины пройдут сильные дожди и ожидается повышение уровня воды. В столице в воскресенье обещают сильные порывы ветра.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на синоптиков.

Так, по данным Укргидрометцентра, днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

26 сентября в западной части, 27 сентября в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град; 27 сентября в западных, ночью и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Также 27-28 сентября из-за значительных дождей, а местами сильных ливней, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м.

По информации синоптиков, в Киеве и Киевской области в течение суток 27 сентября порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, на этой неделе в Украину пришла настоящая летняя жара, которая останется до воскресенья.

Также сообщалось, что в последнюю субботу сентября Украина попрощается с летним теплом.