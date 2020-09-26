Вчера под Харьковом рухнул военно-транспортный самолет Ан-26. На нем погибли 26 курсантов местного авиационного университета имени Кожедуба. Еще один сейчас борется за жизнь.

Пока официального списка участников трагического полета нет. Однако харьковские телеграм-каналы уже публикуют первые фамилии погибших. Полный их список мы "Страна" уже приводила.

В нем указаны два курсанта, которых забрала "скорая" - то есть они живы. Речь о Виталии Вильховом и курсанте по фамилии Золочевский. Но на данный момент уже известно, что Виталий Вильховой скончался.

Студенты Харьковского авиационного университета пишут в соцсетях, что погибла почти в полном составе 133-я группа летного факультета. Однокашники публикую групповые фото 133-й группы и выражают им соболезнования.

"Тем, кто остался с нами - гранитного здоровья, а те, кто в небесах - вечного полета. Вы останетесь в нашей памяти и сердцах", - говорится в одном из постов.

"Вечного полета", - желают погибшим однокурсники. "А только месяц назад мы с вами летали в Днепр".

Странички некоторых людей, которые были на самолете, можно найти в соцсетях.

Судя по нашивкам, из 113-й группы летного факультета выпускник Харьковского нацуниверситета ВВС Ашраф Мсуя.

Ашраф жил в Харькове, как и его девушка Римма, с которой он часто фотографируются. Оба - выходцы из Азии.

Судя по его Facebook, Ашраф уже окончил вуз. Первые его курсантские фото датированы 2013 годом.

Еще один выпускник ХНУП Виталий Вильховый умер уже в больнице.

Парень родом из Львова. В его Facebook значится, что он уже окончил вуз и работает в Минобороны. Но это, судя по всему, произошло недавно. В прошлом году он еще был курсантом.

Виталий часто позирует с ребенком - не исключено, что это младший брат.

Богдан Матвийчук - родом из Новоград-Волынского Житомирской области. В Харькове начал учиться в 2018 году по специальности "штурман".

"Будь успешным, мое солнышко", - прокомментировала этот статус его мать, Мария Матвийчук.

Богдан почти ничего не писал в Facebook о своей учебе.

Харьковчанин Антон Дудла выпустился из летного вуза в этом году.

В комментариях его с летной практикой поздравляет Виктор Невзоров - преподаватель вуза и куратор тренировочных полетов на Ан-26Ш, который рухнул вчера.

О Невзорове говорится на сайте вуза.

Также фото этого преподавателя указано выше - с группой 133 факультета, которой другие студенты выражали соболезнования.

Вот еще фото преподавателя, который учил, как водить Ан-26.

Но вернемся к курсантам. В предварительном списке погибших - Андрей Померанцев из Николаева.

У него есть фото возле того самого рухнувшего Ан-26. В группе людей рядом - часть предположительно погибших курсантов, а также их преподаватель Виктор Невзоров.

У Андрея - много фотографий из Карпат. Высоту он любил во всех проявлениях.

Максим Хомячук значится как выпускник харьковского авиавуза. В комментариях друзья называют его пилотом и желают легкой службы.

Совсем немного фото у Романа Корчовского. Но те, что есть - с самолетом.