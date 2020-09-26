Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в день крушения Ан-26 в районе Чугуева сделал шесть вылетов.

Об этом он рассказал во время общения с прессой на месте авиакатастрофы, передает "Украина 24".

"Самолет сделал шесть вылетов и совершил пять успешных посадок, все шло по плану", - сказал он.

В то же время заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что Ан-26 должен был совершить десять вылетов. После каждого из них борт осматривали специалисты.

Министр обороны рассказал, что самолет Ан-26 перед крушением совершил шесть вылетов. Видео: YouTube/Украина 24